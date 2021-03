Gabon: lancement des travaux d’analyse sectorielle et d’élaboration du plan sectoriel de l’éducation

Le ministère de l’Education nationale a abrité ce lundi 8 mars 2021, la cérémonie de lancement des travaux d’analyse et d’élaboration du plan sectoriel de l’éducation. Une mission conjointement menée avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en vue d’améliorer la gouvernance, l’accès et la qualité de l’éducation et favoriser une éducation plus inclusive et un apprentissage tout au long de la vie au Gabon.

Ces travaux qui se dérouleront jusqu’au 16 mars prochain s’inscrivent dans la droite ligne de la seconde phase du projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l’élaboration du plan sectoriel de l’éducation » et constituent l’un des axes prioritaires de la mission conjointe du Bureau régional multisectoriel de l’Unesco pour l’Afrique centrale à Yaoundé et du Bureau international pour l’éducation (BIE).

Bien qu’il possède un taux d’alphabétisation élevé (83,2) selon Indexmundi, le Gabon fait encore face à de nombreux défis en matière d’éducation pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 4 de l’agenda des Nations Unies pour 2030: « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Ces travaux devraient donc permettre d’identifier et de faire la lumière sur tous les problèmes qui gangrènent encore le système éducatif du pays.

Durant cette mission, les membres de l’Unesco effectueront des rencontres institutionnelles et techniques avec les autorités ministérielles, les responsables en charge du secteur de l’éducation et les partenaires techniques et financiers. Ces rencontres seront axées principalement autour de l’appui à la mise en œuvre des objectifs de l’ODD4 pour l’éducation, en particulier pour les aspects qui concernent l’élaboration du diagnostic sectoriel de l’éducation, l’amélioration des curricula, l’éducation multilingue, l’enseignement hybride, l’amélioration de la qualité de l’éducation, entre autres.



Soulignons que, la mise en œuvre des activités de la première phase de ce projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l’élaboration du plan sectoriel de l’éducation » a permis de collecter les données essentielles du secteur de l’éducation et de produire les annuaires statistiques 2018/2019 couvrant les besoins de base de l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation. La disponibilité de ces premières données sectorielles ouvre ainsi la voie vers la réalisation du diagnostic sectoriel qui sera suivi de l’élaboration d’un plan sectoriel de l’éducation d’ici à juillet 2021.