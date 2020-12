Gabon: lancement des travaux d’adduction en eau et en électricité du Grand Libreville pour janvier 2021

Pour matérialiser les engagements du président de la République, Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba pris à l’égard des populations visant à régler tout ou partie de la problématique liée à l’accès à l’eau et l’électricité, le ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques, a réuni ce jeudi 3 décembre 2020 tous les acteurs des projets PIEPAL et PASMIR relatifs aux travaux d’extension et de création des réseaux d’eau et d’électricité en zones urbaine, périurbaine et rurale. Une séance de travail au terme de laquelle Alain Claude Bilie-Bi-Nze a obtenu des entreprises l’assurance des débuts de travaux pour Janvier 2021.

« L’eau c’est la vie, on ne joue pas avec ça ». C’est pour joindre l’acte à la parole que le ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques a tenu une séance de travail à l’immeuble de l’Agence nationale de la promotion des Investissements (ANPI) avec des cadres de son département ministériels, les entreprises privées et les organismes financiers engagés dans les deux projets de grande envergure des travaux d’extension et de création des réseaux d’eau et d’électricité du « Grand Libreville ».

En effet, la situation de plusieurs de ses compatriotes, qui jusqu’en 2020, font la quête pour l’eau et l’électricité au Gabon relève d’un véritable chemin de croix, « Il y a des quartiers entiers qui font des journées, des jours, parfois des semaines sans eau. Ce n’est plus possible », a déclaré Alain Claude Bilie-Bi-Nze qui a tenu à voir clair dans l’avancée des travaux très importants du programme PBASMIR avec pour partenaire la banque mondiale et le projet PIAEPAL soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD). Ces projets très attendus par l’exécutif portent sur l’élargissement de l’adduction d’eau et d’électricité dans les communes d’Owendo, Akanda, Ntoum.



Le début des travaux de l’élargissement des réseaux en eau potable et en électricité en zones urbaine, périurbaine et rurale de notre pays a donc été fixé par les entreprises et les partenaires financiers pour janvier 2021. L’objectif étant « d’élargir l’accès aux services d’eau et d’électricité dans les zones rurales ciblées avec le raccordement et la mise en service de plus de 73 kilomètres de ligne électrique », a-t-on pu lire.