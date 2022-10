Gabon: lancement des manoeuvres médico-militaires «Ngounié 2022» ce 29 octobre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 octobre au 04 novembre 2022, le service de santé militaire organise les manœuvres médico-militaires Ngounié 2022. Une action qui sera l’occasion pour les populations des 9 départements que compte la province d’avoir accès gratuitement à des soins de santé dans de nombreuses spécialités que l’on retrouve dans le service de santé militaire.

Après les provinces de l’Ogooué-Ivindo en avril et l’Ogooué-Maritime en juin, le service de santé militaire se déploie dès ce 29 octobre dans le cadre d’une caravane médicale dans la province de la Ngounié. Une mission médico-militaire qui se déroulera principalement à l’hôpital médico-chirurgical de campagne installé au stade du Centre d’instruction de la 6e région militaire de Mouila mais aussi dans d’autres localités de la province.

En effet, en plus de l’hôpital médico-chirurgical installé au camp militaire de Mouila, un dispositif identique sera mis à disposition des populations de Lebamba tandis que les autres localités que sont Fougamou, Mandji, Guietsou, Malinga,Mbigou,Mimongo et Ndendé abriteront un poste médical avancé. « Cette caravane médicale sera également accompagnée de plusieurs actions préventives concernant le VIH/sida, le paludisme et l’hygiène bucco-dentaire »,a indiqué le médecin colonel Dieudonné Mounguengui.



Aussi, pour coller à l’actualité de ce mois d’octobre en rapport avec la campagne dénommée Octobrerose, les populations de la Ngounié bénéficieront de séances de dépistage aux cancers du col de l’utérus et du sein, notamment dans les sites de Mouila, Fougamou, Lebamba. Par ailleurs, la caravane « Ngounié 2022 » sera marquée par la visite d’un invité spécial le jeudi 3 novembre en la personne du président de la République Ali Bongo Ondimba.