Gabon: lancement des journées de «Consultation gratuite» initiées par l’ONEC

Annoncées le 29 octobre dernier, les journées de consultation gratuite initiées par l’Ordre national des experts comptables (ONEC) sont entrées dans leur phase pratique ce mercredi 04 novembre 2020. Des journées qui, selon le président de cet ordre Franck Sima Mba, auront pour objectif « de présenter le rôle de l’expert-comptable » mais aussi « d’informer et inciter les opérateurs et autres startupers à se rapprocher des experts-comptables ».

C’est en présence des représentants des ministres de l’Economie et des Petites et moyennes entreprises et de l’Industrie que les membres de l’Ordre national des experts comptables ont procédé au lancement officiel des journées de « Consultation gratuite » organisées en partenariat avec l’Institut national des sciences de gestion (INSG) et la société Okoumé Capital qui devraient permettre aux promoteurs de découvrir un dispositif innovant pour le financement des entreprises: le capital-investissement.

Des rencontres qui ont pour mission d’accompagner non seulement les réformes entreprises par l’Etat notamment celles portant sur la promotion et le soutien aux PME/PMI mais aussi l’ensemble de ces opérateurs en leur fournissant les conseils avisés en matière de gestion comptable.

Comptant dans ses rangs d’éminents experts comptable à l’instar de l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics Jean Fidèle Otandault, l’ONEC offrira du 4 au 6 novembre prochain à l’Institut national des sciences de gestion des prestations gratuites a près d’une centaine d’entrepreneurs et promoteurs. Ces derniers selon le président de l’ONEC proviennent des secteurs diversifiés notamment le commerce général, les ventes de produits alimentaires, du secteur éducatif, clinique, salon de coiffure et esthétiques.

« Ils attendent des conseils majoritairement sur la création d’entreprise, les aides à la création d’entreprise ou encore la fiscalité. Cet engouement, cette envie d’entreprendre malgré le contexte économique marqué par la pandémie internationale de la Covid-19 qui affecte également notre pays, que l’on peut ressentir représentent en soi, pour l’ONEC, une certaine satisfaction et confortent le responsable que je suis dans la décision d’organiser ces premières journées de consultation gratuite », a indiqué Franck Sima Mba.

A noter que cet évènement, premier du genre, s’inscrit dans la volonté de l’ONEC, de soutenir les importantes réformes publiques, à accompagner les TPE/PME/PMI et être ainsi, une organisation utile au développement économique et social du Gabon.