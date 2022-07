Gabon: lancement des inscriptions pour le RUN in Masuku

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prévus se tenir le 17 septembre 2022, les préparatifs de la troisième édition du 10km de Franceville, Run In Masuku, vont bon train. Pour preuve le comité organisateur de cette compétition labellisé pour la première fois Road Race Bronze par la World Athletic, a annoncé récemment le lancement des inscriptions à cette course où sont attendus près de 5.000 coureurs professionnels, amateurs et occasionnels, âgés de 16 ans et plus.

En effet, cette opération d’inscription lancée ce jeudi 21 juillet 2022 a débuté à 15 heures, au quartier Potos dans la commune de Franceville. Les frais d’inscription des coureurs gabonais et étrangers résidant au Gabon sont fixés au tarif unique de 500 FCFA. A noter que pour cette 3ème édition des innovations ont été apporté, c’est notamment le cas par l’ouverture d’une course junior, dénommée « Kids Run » qui verra la participation de 1 500 enfants.

« Nous avons le plaisir de vous annoncer la création également ici à Franceville, d’une course réservée aux enfants âgés entre 12 et 15 ans qui sera organisée également le samedi 17 septembre 2022. Une épreuve de 3 km, comme celle des grands avec dossard, puce électronique de chronométrage et remise de prix. Une occasion unique de transmettre les valeurs du sport dans un cadre familial et festif » a annoncé le porte parole de la course Waris Moulenda Fatombi.



Cette journée a été également ponctuée par la présentation officielle de la Mascotte « Ngozo » aux autorités de la province du Haut-Ogooué, avant de faire son apparition au point d’inscription de Potos. Dans l’optique de préparer cette compétition des séances d’entraînement bi-hebdomadaires supervisées par des coachs sportifs démarreront dès ce dimanche 24 Juillet 2022 à 7 heures 30 à la place de l’Indépendance.