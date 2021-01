Gabon: lancement des inscriptions à l’Ecole doctorale des grandes ecoles

C’est par le biais d’une note adressée aux chefs de département et aux directeurs de thèse et des Centres de recherche, datée du 14 janvier 2021 que la direction de l’Ecole doctorale des grandes ecoles (EDGE) a annoncé le lancement des inscriptions des nouveaux doctorants depuis le lundi 18 janvier 2021. Une annonce qui s’inscrit dans le cadre de la reprise de ses activités pédagogiques au sein de cet établissement.

Cette note signée de la directrice de ladite École Pr Véronique-Solange Okome-Beka a été prise en application des directives gouvernementales visant à faciliter l’accès d’un plus grand nombre de doctorants en son sein. A cet effet, il est précisé que le dépôt des dossiers de demandes d’inscription en 1ère année de doctorat est effectif depuis le lundi 18 janvier 2021, ce jusqu’au vendredi 05 février 2021.

A noter que le dossier de candidature comprend entre autres une lettre de motivation adressée à la directrice de l’Ecole Doctorale; une copie de la carte nationale d’identité ou d’une pièce équivalente; une copie légalisée du diplôme de Master ou diplôme équivalent; une copie du rapport de soutenance du diplôme de Master ou son équivalent; une copie de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ou tenant lieu; un projet de thèse de 15 pages maximum pour les lettres et sciences humaines, et 2 pages maximum pour les sciences dures; les relevés des notes du cycle Master et une notification d’un directeur de thèse qui s’engage à encadrer le doctorant.

Situé au sein de l’Ecole normale de l’enseignement technique (Enset), l’EDGE regroupe les trois grandes écoles que sont l’Enset, l’École normale supérieure (ENS) et l’Ecole nationale des eaux et forêts (Enef). Sa mission est de former des jeunes Gabonais en cycle doctoral, suivant les exigences du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) et du système Licence master et doctorat (LMD) en République gabonaise.