Gabon: lancement des Awards des produits de marque les mieux consommés

C’est un événement inédit qui voit le jour pour la première fois au Gabon. Organisé par l’agence de communication Valtech-Média, en partenariat avec le Club Kouronne et l’Association gabonaise des consommateurs, « les Awards officiels des produits de marque les mieux consommés au Gabon », va récompenser le 26 décembre prochain par ordre de mérite, les promoteurs des produits les plus consommés en République gabonaise et jouissant d’une grande notoriété.

Libreville va accueillir dans 2 mois, soit le 26 décembre prochain, la première édition de la cérémonie de récompense des Awards officiels des produits de marque les mieux consommés au Gabon. L’événement pensé et ficelé par l’agence de communication Valtech-Média, en partenariat avec le Club Kouronne et l’Association gabonaise des consommateurs veut mettre en compétition 75 images de marque. Lesquelles seront nominées dans 45 catégories retenues pour recevoir des distinctions honorifiques axées sur la qualité et l’appréciation publique des produits de marque vendus aux populations gabonaises.

Selon le comité d’organisation dudit événement, il vise spécifiquement, « à promouvoir l’homologation des prix et la liberté des échanges, la prévention contre toute pratique anticoncurrentielle, la garantie de la transparence dans les transactions commerciales, la réglementation de la concentration économique, la réprimande des entraves au libre jeu de la concurrence ».

Les Awards officiels des produits de marque les mieux consommés au Gabon veulent créer une émulation saine entre les différents fabricants des produits de marque agréés sur le marché gabonais, notamment des produits laitiers, des boissons, les assurances, les cartes prépayées, les griffes vestimentaires, le gaz butane, les smartphones android, les réseaux de télécommunication. Les produits qui vont recenser le plus grand nombre de votes seront récompensés au cours de la grande soirée de gala du 26 décembre prochain.