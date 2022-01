Gabon: lancement de l’audit à la Fegafoot

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le cabinet Ernst et Young a débuté le mardi 28 décembre dernier à Owendo au siège de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot), une série de rencontres avec l’Association des entraîneurs et éducateurs du football gabonais (AEEFG). Lesquelles portent sur la dette du National-Foot et sonne le lancement des audits du milieu footballistique gabonais.

Désigné par le ministère des Sports, le cabinet Ernst et Young a débuté, le mardi 28 décembre 2021 au siège de la Fegafoot, sa série de rencontres avec les acteurs concernés par la dette du National-Foot allant de la période 2016-2019. Concernant cette première journée, ce sont les membres de l’Association des entraîneurs et éducateurs du football gabonais (AEEFG) qui ont pu échanger avec les auditeurs désignés par la tutelle.

Des rencontres qui ont pour objectif de récolter et cerner les contours d’une situation devenue embarrassante pour l’image du football gabonais, afin d’y remédier au moyen d’un règlement de la dette due. Le but à moyen terme étant de remonter les conclusions sorties de ces différentes entrevues auprès du ministère des Sports pour une solution pérenne.

Une initiative saluée par les acteurs du sport concernés par cette opération. « Nous pensons que le ministère a fait preuve de bonne foi en prenant le problème de la dette à bras le corps. Les entraîneurs sont les mal aimés des présidents des clubs. Ainsi nous osons penser que le ministre, en mettant en place cette commission, règlera définitivement ce problème qui fait tant de mal aux entraîneurs et aux footballeurs locaux », a indiqué le vice-président, André Obame Ondo à nos confrères de l’AGP.