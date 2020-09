Gabon: lancement de l’application de covoiturage Habana

C’est dans l’optique de transformer la mobilité urbaine au Gabon que l’entreprise Habana a lancé ce vendredi 25 Septembre 2020 une solution numérique de covoiturage éponyme. En partenariat avec le géant national de la téléphonie mobile Airtel Gabon, cette application permettra de mettre en liaison de la manière la plus efficace l’usager et le taxi pour des déplacements sécurisés et ce, dans un confort inouï.

C’est devant la presse nationale et internationale qu’Arnauld Calixte Engandji Alandji a procédé à la présentation officielle de l’application dénommée « Habana ». Occasion pour le co-fondateur de cette société de rappeler l’origine de ce nom. « J’ai passé une partie de ma vie à akebe où les jeunes empruntaient des taxis des fois avec des propositions démesurées. Une fois à destination, ils fondaient dans la nature. Et la communauté disait qu’il faisait Habana », a-t-il rappelé en guise d’anecdote, devant un parterre de journalistes et de transporteurs.

Poursuivant son propos, l’homme d’affaires a précisé que cette application vise à offrir à la population la possibilité de se mouvoir en toute sécurité dans l’espace urbain. Cela va sans dire que l’objectif est donc de donner à ce terme une connotation plus reluisante. Aussi, a-t-il ajouté que cette offre de service répond à un besoin de près de 60% de transporteurs désireux de s’adapter à l’évolution technologique observable sous d’autres cieux. Point focal du secteur des transports, le Syndicat libre des transporteurs terrestres au Gabon (Sylteg) représenté par son président Jean Robert Menie occupera une part active dans l’implémentation de l’application mais aussi dans la sélection des transporteurs qui répondront aux exigences requises.

Pour sa part, le leader national de la téléphonie mobile qui a fait des technologies innovantes un de ses piliers, Airtel Gabon a été représenté par Michel Aubert, responsable communication d’Airtel Money. C’est d’ailleurs ce moyen de paiement électronique qui sera utilisé par les usagers de cette solution moderne et innovante pour le transport urbain qui offre au grand public, via son application, le covoiturage contrôlé.

Les utilisateurs de la plateforme n’auront donc qu’à la télécharger gratuitement et suivre les fonctionnalités, à usage simplifié qui y sont intégrées. Lesquelles visent à « mettre en relation les passagers avec tous les chauffeurs détenteurs de véhicules – privés ou professionnels », précise le communiqué de ladite société parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Pour bénéficier de cette offre de service, il suffira de s’acquitter de la modique somme de 500 FCFA via le code commerce Airtel Money mis en place. Une fois cette étape franchie, votre compte Habana sera crédité pour lancer 24h/24 un appel facturé à seulement 250 FCFA la minute.

Pour l’heure, l’application Habana est disponible sur Playstore en deux versions, « Habana passagers » et « Habana conducteurs ». Nul besoin de préciser qu’avec une facilité d’accès à un taxi à proximité, le transport urbain au Gabon opère un pas de géant vers la dématérialisation de ce service essentiel. Cerise sur le gâteau, la possibilité pour les usagers de « miser » et choisir le chauffeur le plus proche. Un vrai gagne-temps pour les personnes pressées mais aussi pour les conducteurs de taxi qui souhaitent arrondir leurs fin de mois.