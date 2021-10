Gabon: lancement de l’Alliance parlementaire gabonaise de la sécurité alimentaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 25 octobre dernier s’est déroulée à Libreville l’assemblée générale constitutive de l’Alliance parlementaire gabonaise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APGSAN). Une organisation qui aura pour mission de contribuer à une meilleure formulation des politiques publiques de lutte contre l’insécurité alimentaire au Gabon.

Sous la houlette du président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, cet événement marquait le lancement des activités de cette organisation qui a à cœur de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et plus particulièrement dans la lutte contre la faim et la malnutrition. « Eradiquer la faim et la malnutrition est un défi urgent et impérieux qui exige la mobilisation de tous », a indiqué le président de cette alliance, Faustin Boukoubi.

Il faut souligner que la mise en place de cette organisation s’inscrit dans la volonté des parlementaires de promouvoir les mesures législatives portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle s’attellera également à sensibiliser sur la problématique alimentaire. Cette cérémonie a été aussi marquée par l’installation du secrétaire général de l’Alliance parlementaire gabonaise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle Yves Fernand Manfoumbi qui a rappelé l’engagement des parlementaires à accompagner les politiques publiques en matière de valorisation du potentiel agricole et garantir la sécurité alimentaire de notre pays .

« J’ai pour mission de réaliser dans les tout prochains jours, des concertations pour la mise en place d’une plateforme parlement, gouvernement et partenaires techniques du système des Nations unies, qui participe un tant soit peu à la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays », a-t-il indiqué.