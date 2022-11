Gabon: lancement de la super tombola «Moov Crazy Tombola»

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche de la coupe du monde de Football , Moov Africa Gabon Telecom a semble-t-il décidé de mettre les petits plats dans les grands pour satisfaire sa clientèle. Ainsi, du 07 novembre au 11 décembre, elle organise un événement unique en son genre, la « Moov Crazy Tombola » afin de donner la possibilité à l’ensemble de ses abonnées de remporter de nombreux lots.

Une véritable aubaine pour les abonnés de cet opérateur de téléphonie qui pourraient avoir la chance de décrocher un véhicule de marque Toyota Corolla Cross ou un terrain avec titre foncier de la Société nationale immobilière (SNI).

Les lots proposés sont tous très attrayants:des iPhone 14, des PS5, des écrans LED Samsung et des lots en numéraire Pour la grande finale les plus chanceux pourront gagner un super terrain avec titre foncier de la SNI et un Toyota 4X4 Cross lors du tirage au sort final. A noter que pour cette méga tombola ce sont 48 gagnants qui seront tirés chaque semaine.

Pour tenter sa chance, il suffit simplement d’envoyer MoovFoot par messagerie classique au numéro 2022. Un dispositif facile qui devrait permettre à l’ensemble des abonnées de Moov Africa Gabon Telecom de s’offrir par un coup de chance ces lots exceptionnels.