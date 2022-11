Gabon: lancement de la SGG pour faciliter l’accès aux financements aux PME

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 14 novembre dernier le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) a lancé les activités de sa nouvelle filiale la Société de Garantie du Gabon (SGG). Une structure qui a pour objectif de proposer aux institutions financières locales un dispositif de partage de risque, à travers des solutions de garanties partielles de prêt aux petites et moyennes entreprises (PME), sous forme de garanties de portefeuille et de garanties individuelles.

La problématique de l’accès aux financements des petites et moyennes entreprises (PME) pourrait trouver une solution pérenne. C’est du moins l’objectif affiché par la Société de Garantie du Gabon, filiale du FGIS, qui propose une gamme de produits de garantie aux institutions financières notamment les banques et les établissements de microfinance afin d’atténuer les risques pris par ces dernières, et accroître leur capacité à financer les PME locales.

Ainsi, l’objectif principal de la SGG est de proposer aux institutions financières locales un dispositif de partage de risque, à travers des solutions de garanties partielles de prêt aux PME, sous forme de garanties de portefeuille, et de garanties individuelles. En d’autres termes, il s’agit de répondre efficacement à la problématique de financement des PME au Gabon, et par conséquent les accompagner à jouer leur rôle de moteur dans la croissance économique.

Selon le Directeur général de la SGG, Alban Etho, elle vient « en soutien des PME, en octroyant des garanties établissements financiers dont les banques, les établissements de microfinance ». « Ces dernières vont accompagner les PME dans des financements que ce soit sur le plan du court, du moyen et pourquoi pas du long terme », a-t-il expliqué.