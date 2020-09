Gabon: lancement de la première édition du concours «eStartup Challenge»

Le projet eGabon et le ministère de la Communication et de l’Economie numérique, en partenariat avec la Banque mondiale, a lancé ce mercredi 9 septembre 2020, la première édition du concours plan d’Affaires dénommée « eStartup Challenge ». Une compétition nationale qui vise à primer les meilleurs business évoluants dans le secteur du numérique.

Ce concours s’inscrit dans le cadre des activités du projet eGabon, pour sa composante 2. Selon Raphaël Mezui Mintsa, directeur général de promotion de l’Economie numérique, il vient répondre à la volonté du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba « d’insérer les TICs au coeur de la transformation de l’Économie nationale ».

En effet, selon les initiateurs dudit concours, l’objectif global du eStartup challenge est d’« avoir un impact concret sur la création et le développement d’entreprises numériques ayant un fort potentiel de création d’emplois ». Une compétition qui ambitionne par ailleurs de répondre à la problématique du chômage et de l’auto-emploi chez les jeunes.

« L’objectif de ce concours est de sélectionner 10 champions dans le numérique avec des projets à fort potentiel. Avec les 10 startups qui vont bénéficier de cet accompagnement, nous attendons à peu près la création d’une centaine d’emplois directs. C’est répondre partiellement aux attentes du gouvernement pour mettre en oeuvre une économie qui s’appuie sur les nouvelles technologies », a indiqué Raphael Mezui Mintsa.

Le eStartup challenge propose un programme d’accélération et d’appui aux startups en démarrage et existantes depuis au moins deux années pour en favoriser la croissance. Les 10 lauréats finalistes partageront une enveloppe de 300 millions de FCFA et bénéficieront d’un accompagnement de 12 mois dans un incubateur.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre prochain. Pour connaître les critères de sélection et valider sa candidature, visitez l’adresse ci–après: www.estartupchallenge-egabon.org .