Gabon: lancement de la Plateforme de Coordination des partenaires techniques et financiers du Ministère de la Santé

L’Hôtel Radisson Blue de Libreville a servi de cadre, ce jeudi 27 janvier 2022, à la cérémonie de lancement de la Plateforme de coordination des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Elle regroupe des institutions financières et organisations internationales et a pour vocation le suivi-évaluation de la politique du Gouvernement en matière de santé.

C’est le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, qui a procédé au lancement de cette plateforme de coordination des partenaires techniques et financiers dudit ministère. Instituée par arrêté ministériel, elle constitue un cadre de concertation ayant pour mission principale, d’assurer la coordination et le suivi-évaluation de la politique du gouvernement en matière de santé.

La plateforme de coordination des partenaires techniques et financiers regroupe l’OMS qui assure la vice-présidence, la Banque Mondiale, la BAD, les fonds des Nations unies pour la population (UNFPA)et pour l’enfant (UNICEF), l’organisme onusien pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), le programme des Nations unis pour le SIDA (ONUSIDA), l’Agence française de développement (AFD), le CCM et a cellule du Finex du ministère de l’Economie. Elle est placée sous l’autorité du ministre de la Santé qui assure la présidence.

Son but est de servir d’interface et d’échange pour mieux organiser et coordonner les actions et attributions du ministère de la Santé. Pour le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, « son but est de mutualiser les moyens et suivre l’évolution des différents projets gouvernementaux et bilatéraux de développement ». La plateforme se veut participative et inclusive et ses membres sont appelés à se réunir une fois par trimestre.