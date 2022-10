Gabon: lancement de la formation en économie numérique dédiée à la jeunesse

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de la Francophonie numérique adoptée en 2012 au Sommet de Kinshasa que s’est ouvert, ce mardi 4 octobre 2022 à Libreville, un atelier de formation dédiée à la jeunesse. Pour Rostand Lepondo, le but est d’outiller davantage les jeunes afin de leur permettre de pouvoir booster l’entrepreneuriat via le digital pour jouer leur participation au développement.

C’est ce mardi 4 octobre 2022 qu’a eu lieu, à Libreville au Gabon, le lancement de la session internationale de formation sur l’économie numérique sur demande du secrétariat général de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l’espace francophone (Confejes). Inscrite dans la mise en œuvre de la Stratégie francophonie, cette initiative qui s’étend sur 3 jours d’activités a enregistré la participation d’autres acteurs dont la conférence des ministres de l’Education nationale (Confemen).

À l’occasion de ce lancement, le Directeur général de la Jeunesse-Gabon a tenu à rappeler l’intérêt de cette assise pour l’organisation intergouvernementale de l’espace francophone. « Cette session internationale vise à outiller les jeunes aux instruments numériques dont l’objectif principal est de pouvoir permettre aux jeunes de booster l’entrepreneuriat dans le secteur du numérique », a souligné Rostand Lepondo. Non sans manquer de préciser que cette stratégie francophonie s’appuie sur les directives du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

Il va sans dire qu’en prenant l’initiative d’accueillir cette session, Franck Nguema, ministre de la Jeunesse, entend atteindre les objectifs fixés à savoir faire du numérique un des moteurs du développement et pour renforcer la participation citoyenne des jeunes sur le long terme. Venus du Cameroun, Togo, Tunisie et Seychelles, les participants vont faire le focus sur l’E-learning comme outil de renforcement de capacités, transformer les problèmes en opportunités via le guichet unique et la création des réseaux d’échanges. La jeunesse y est fortement conviée.