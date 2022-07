Gabon: lancement de la Coupe Okang-Si dès le 6 août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 16 juillet 2022 l’immeuble ABC Mall sise aux Charbonnages dans le 1er arrondissement de Libreville à la conférence de présentation de la 2ème édition de la Coupe Okang-Si. Une compétition qui a pour objectif de célébrer la communion des filles et fils du département du Ntem dans la province du Woleu Ntem.

C’est en présence de plusieurs ressortissants de cette partie du pays et des représentants des équipes participantes à cette compétition que s’est tenue cette cérémonie de présentation mais aussi de tirage au sort des pouls pour cette compétition. Une compétition qui concerne les trois cantons sud du département du Ntem notamment Nkoum, Kiess et Mboa.

Prévu se tenir du 06 au 20 août 2022 à Awoua, cette compétition réunit 12 équipes réparties en quatre poules. Au nombre des équipes participantes, il y a entre autres Awoua 2; La Guêpe FC; Tock-Ess; US Akom; USKM; Aleness; Awoua 1; TTIB; G9 Akdmy; Akam; Konoville et Koumassi FC.



Lors de son intervention l’initiateur de ce projet Gilchrist Messa Ondo a tenu à rappeler l’objectif de cette compétition qui réunira l’ensemble des ressortissants du département du Ntem. « L’organisation de la Coupe Okang-Si s’inscrit dans notre volonté d’unifier les filles et fils du département du Ntem et plus particulièrement les cantons sud », a-t-il indiqué. A noter que le vainqueur de cette compétition remportera, outre le trophée, une enveloppe de 500 000 FCFA et le vice champion 250 000 FCFA.

