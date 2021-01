Gabon: lancement de la compétition de danse Future Freestylers

Future Freestylers, compétition de danse organisée par la formation de danse urbaine True Legend Crew s’invite à l’Institut français du Gabon (IFG) jusqu’au mois de juin. Objectif : soutenir et vulgariser le secteur artistique gabonais et lutter contre l’oisiveté.

Les amateurs et professionnels de danse urbaine pourront faire valoir leur talent cette année 2021 à l’occasion d’une toute nouvelle compétition de danse. Il s’agit du Future Freestylers qui a enregistré sa première scène d’improvisation le 7 janvier dernier à l’IFG et va se poursuivre jusqu’en juin prochain.

Suite à un partenariat tissé avec l’Institut Français du Gabon, des jeunes amateurs de danse âgés de 6 ans au minimum ainsi que des professionnels en quête d’une « expérience de malade » vont se retrouver une fois par mois, par cohorte de 16 participants retenus, pour vivre une passion commune, la danse. « Le but de ce programme est de promouvoir la formation artistique et la liberté de danser selon son style, sa catégorie et de lutter contre l’oisiveté », a laissé entendre True Legend Crew.

La compétition est ouverte aussi bien pour les enfants que les adultes. 5 catégories sont au programme: Future freestylers kids, Future freestylers 100% féminin, Future freestylers élèves, Future freestylers professionnels et Future freestylers battle akatsuki.

Les intéressés peuvent s’inscrire en envoyant une vidéo d’improvisation du style urbain de leur choix via la page Facebook du True Legend Crew. Les retenus seront notifiés après une sélection faite conjointement par un jury et le public.