Gabon: lancement de la caravane IMPACT TOUR 2.0

Nziengui Edou Melvrain, communiquant et jeune entrepreneur dans le digital, soutenu par Canal+ Gabon, organise la première édition de la caravane d’échange et de sensibilisation des activités génératrices de revenus (AGR) liées au Digital. Dénommée IMPACT TOUR 2.0, l’objectif est de susciter l’intérêt des jeunes pour les opportunités d’emploi offertes par le numérique dans un monde de plus en plus tourné vers le digital.

C’est au Lycée National Léon Mba, que la première édition de la caravane Impact Tour 2.0 a levé le rideau. Caravane prônant la création de contenus, le partage d’expériences des jeunes influenceurs et entrepreneurs gabonais(se), mais surtout la création d’activités génératrices de revenus autour du Digital.

Sous le thème « Comment créer une activité génératrice de revenus en étant élève », cette caravane cible 5 établissements scolaires. Il s’agit du Lycée National Léon Mba, du Lycée d’application Nelson Mandela, du Lycée Paul Indjendjet Gondjout, du Collège Bessieux et du collège Quaben. Nziengui Edou Melvrain, l’initiateur du programme, espère susciter des vocations chez les jeunes très tôt.

« Les actions proposées par ce projet ont pour missions de faire découvrir la diversité des opportunités dans le digital, de déconstruire les clichés sur le monde numérique et démontrer que nous pouvons, tous et toutes, devenir acteurs et actrices de la société à l’ère du numérique, soit en développant des activités génératrices de revenus, soit en faisant le choix de s’orienter vers ledit domaine », a-t-il expliqué.

Parmi les intervenants, on compte de nombreux influenceurs et créateurs de contenus digitaux à l’instar de Nephtali Nalick, Meviane Jeffrey, Gabonese root, Nicholas MB, la blogueuse Audes Sharys ou Alna Boulingui, community manager et coach instagram. Par son expérience, cette dernière espère aider certains jeunes à trouver leur voie dans ce domaine en plein essor. « J’aimerais beaucoup dire aux jeunes que Dieu merci, aujourd’hui vos rêves sont possibles. Il y a plein de métiers, ne vous focalisez pas juste dans les bureaux. L’argent c’est partout », a-t-elle indiqué.