Gabon: lancement de la caravane de sensibilisation et de communication sur la contraception 

L’Institut national d’action sanitaire et sociale (INFASS) a servi de cadre ce vendredi 25 février 2022 au lancement de la caravane de sensibilisation et de communication sur la contraception. Objectif, promouvoir la contraception et améliorer l’accès, l’offre des services et produits de planification familiale aux femmes, aux jeunes filles et aux adolescentes.

C’est sur instruction du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, que cette caravane a été mise en branle, conformément aux mesures 3.1 et 3.2 du Programme gouvernemental Gabon Egalité dans son volet santé.

Le membre du gouvernement veut promouvoir la contraception et améliorer l’accès à l’offre des services et produits de planification familiale aux femmes, aux jeunes filles ainsi qu’aux adolescentes en réduisant les inégalités territoriales d’accès aux soins au travers des caravanes. Ces dernières visent à la promotion des informations, de l’éducation et la communication sur la contraception, et la promotion de l’éducation sexuelle au sein des familles, dans les communautés et en milieu scolaire.

Cette caravane cible en premier lieu les femmes et les jeunes filles en âge de procréer y compris les adolescentes. En second lieu, les hommes et les communautés, notamment les organismes de la société civile et les confessions religieuses.