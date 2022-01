Gabon: lancement de la campagne institutionnelle «SIM 241» d’Airtel Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 11 janvier 2022, le musée national du Gabon a servi de cadre au lancement de la campagne institutionnelle de la maison de téléphonie mobile Airtel Gabon. Une cérémonie rehaussée par la présence de nombreux invités et qui avait pour thème « Gabon mon pays, Airtel le lien qui nous unit et de l’offre Sim241 ». Une occasion pour l’opérateur de présenter ses nouveaux tarifs qui favorisent un accès à internet optimal à ses utilisateurs.

C’est en présence de plusieurs officiels que la cérémonie a eu lieu. Notamment, Lin Mombo, président de l’Autorité de régulation (ARCEP), et Kamal Okba, directeur général de Airtel Gabon. Les responsables de la compagnie de téléphonie mobile, ont lancé la campagne « Gabon mon pays, Airtel le lien qui nous unit et de l’offre Sim241 ». Laquelle a permis de présenter les différentes offres désormais à disposition des utilisateurs.

Une campagne qui permettra un plus large déploiement des offres et services d’Airtel Gabon. « L’ambition d’Airtel est de permettre à chacun de nos clients où qu’il soit et quel que soit le niveau de ses revenus, de bénéficier pleinement des avantages de nos offres et services. Tous nos efforts d’investissements sont orientés vers cet objectif » a déclaré Kamal Okba, directeur général de Airtel Gabon.

Au cours de la cérémonie l’offre « Sim 241 » a été dévoilée. Laquelle offre de nombreux avantages à son bénéficiaire. « Notamment des tarifs exceptionnels tels que les sms facturés à 10 FCFA vers tous les autres opérateurs et des forfaits internet fixés à 1000 FCFA pour 1 giga. Ce qui est une première au Gabon » a déclaré le directeur Marketing d’Airtel Gabon, Sylvose Mve Abessolo.

La campagne a été fortement impactée par la présence d’artistes locaux, une première pour le réseau Airtel qui a profité de cette occasion pour promouvoir le Gabon, sa culture, ses œuvres et ses valeurs. Pour ce faire, des acteurs culturels tels que Zyon Stylei, Macy, Sly’A, le slameur No, la blogueuse La P’tite Dame, le studio Dynastie du rappeur Amenem ont été mis à contribution. Une collaboration qui démontre une fois de plus la valeur accordée par Airtel aux artistes gabonais.