Gabon: lancement de la campagne de vaccination contre les endémies ce lundi 14 décembre

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que le Ministère de la Santé a annoncé le lancement prochain de la première phase de vaccination contre la polio et autres endémies. Cette campagne qui se déroulera du 14 au 18 décembre 2020, est orientée vers les enfants de moins d’un an et femmes enceintes dans 24 départements sanitaires.

C’est dans le cadre du renforcement des activités du Programme élargi de vaccination (PEV) que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a récemment annoncé la reprise des campagnes de vaccination suspendues pour cause de pandémie de Covid-19. Pour ce faire, une première phase débutera ce lundi 14 décembre 2020 jusqu’au dimanche 20 décembre prochain. Ladite étape concernera exclusivement les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes dans 24 départements sanitaires.

Selon le membre du gouvernement, cette première phase ne concernera que 5 des 9 provinces à savoir Estuaire, Haut-Ogooué, Nyanga, Ogooué-Maritime et Woleu-Ntem. Occasion pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong d’ores et déjà de révéler les activités retenues « Au programme, des séances de vaccination dans les structures sanitaires et auprès des chefs de quartiers et villages retenus », a-t-il souligné.



Pour information, y seront administrés, les vaccins BCG (contre les formes graves de tuberculose), VPO (Vaccin anti poliomyélitique oral) et Pentavalent (Vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, les pneumonies et les méningites à Haemophilus influenzae de type B).Ainsi donc, les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes sont appelés à ne pas manquer cette caravane qui vise à pallier le déficit immunitaire de ces enfants.