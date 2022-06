Gabon: lancement de la campagne de sensibilisation aux risques ferroviaires par la Setrag

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 3 juin 2022 que la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé au lancement de sa campagne de sensibilisation des riverains du rail aux dangers liés à l’activité ferroviaire. Une action solidaire qui s’étendra sur plus d’un mois durant lequel 35 agents sensibilisateurs déployés sur les 17 premiers kilomètres du chemin de fer allant de la Gare d’Owendo à la ZES de Nkok.

C’est entouré des équipes terrains et d’agents de l’Agence de régulation des transports ferroviaires (ARTF) que Christian Magni, Directeur général de la Société d’exploitation du Transgabonais a donné le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation des riverains du rail aux dangers liés à l’activité ferroviaire. Usagers, riverains et commerçants ont été appelés à ne pas se mesurer au train et ce, en adoptant un comportement responsable.

D’ailleurs, à ce propos, le patron de la Setrag a rappelé l’intérêt de cette initiative qui s’inscrit dans le déploiement de leur Stratégie d’investissement communautaire (SIC) dans son volet social. « initiée en 2019, cette campagne vise à édifier les populations riveraines du Transgabonais sur les risques ferroviaires afin d’éviter tout comportement qui nous expose chaque jour au risque d’accident, principalement la nécessité de le pas utiliser la voie ferrée comme chemin de déplacement », a souligné Christian Magni.

Un rappel opportun que les 35 agents sensibilisateurs auront à cœur de ventiler, du 3 juin au 15 juillet 2022, aux populations riveraines sur les 17 premiers kilomètres de la ligne de chemin de fer notamment de la Gare de virié Owendo jusqu’à la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok. Il est judicieux de préciser que des kits en tous genres ont été remis aux personnes présentes qui, tout en saluant l’initiative de Setrag, se sont engagées à en faire large écho auprès de leurs familles.