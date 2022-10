Gabon: lancement de la campagne de distribution de 11 528 registres réglementaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 10 octobre 2022, le ministre du Budget et des Comptes publics, Edith Ekiri Mounombi Oyouomi a procédé à la remise des registres réglementaires au secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Judith Koumba Pemba Mombo, représentant le ministre d’Etat empêché. Ainsi ce sont 11 528 registres réglementaires à savoir les fascicules de naissance, de mariage ou encore de décès qui seront distribués du 11 au 17 octobre prochain.

C’est en application de l’article 21 du décret n°000216/PR/MEF du 2 juillet 2020 que le membre du gouvernement, a remis un lot de registres réglementaires au ministère de l’Intérieur,un stock réceptionné par le secrétaire général, dudit département ministériel. Une opération qui a pour objectif de répondre aux préoccupations des populations en matière d’établissement d’acte administratif.

Une dotation composée essentiellement de registres et fascicules de naissance, de mariage et de décès, ainsi que des livrets de mariage. Profitant de cette occasion Edith Ekiri Mounombi Oyouomi est revenu sur le bien fondé de cette opération qui a pour objet de ‹‹ mettre à disposition des gouverneurs de province un stock suffisant de registre réglementaires, de décliner les nouvelles modalités de distribution des imprimés spéciaux ››.

A noter que cette vaste campagne de distribution sera effectuée par les équipes mixtes du ministère du Budget et des Comptes publics et celles du ministère de l’Intérieur et ce à partir du mardi 11 au lundi 17 octobre 2022.