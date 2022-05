Gabon: lancement de la campagne de création de 100 forages d’eau

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le jeudi 12 mai 2022 que le ministre des Mines a procédé au lancement de la campagne d’implantation de 100 forages d’eau sur l’ensemble du territoire national. Initiée dans le 1er arrondissement de la Commune d’Akanda et dans le 2e arrondissement de la Commune d’Owendo au quartier Igoumié, cette initiative vise à permettre le meilleur accès à l’eau potable aux Gabonais.

Permettre un meilleur accès à l’eau potable aux Gabonais du Grand Libreville et même de l’hinterland, c’est l’objectif de ce programme gouvernemental portant implantation de 100 forages d’eau sur l’ensemble du territoire national. À l’initiative du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, ce vaste programme a été officiellement lancé le jeudi 12 mai 2022 derrière le petit marché du 1er campement sis dans la commune d’Akanda.

La coupure du ruban a eu lieu devant un parterre de journalistes entre le Ministre des Mines Elvis Ossindji et la Ministre déléguée auprès du Ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, Sidonie Moussirou. Occasion de rappeler l’intérêt de ce programme. « Ce projet a été voulu par le chef de l’État via le le décret n° 023/ PR/MPGM du 22 janvier 2021 sur la RSE minière. C’est la matérialisation de la prospérité partagée », a souligné le ministre des Mines.

Même scénario à Igoumié dans le 2ème arrondissement de la commune d’Owendo où le membre du gouvernement a d’ores et déjà loué l’accompagnement de la la Société équatoriale des Mines (SEM) et la participation technique du Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, aux premières loges pour la matérialisation de ce programme. Notons que ledit programme qui ambitionne d’implanter 100 forages à eau s’étendra dans les 9 provinces du Gabon avec un chronogramme d’exécution défini en 3 phases.