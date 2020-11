Gabon: lancement de la 9ème édition des formations Femme et Infographie

L’école d’apprentissage des métiers du numérique à destination des femmes, DigieWomen School annonce le lancement d’une double session de formation en infographie et webmaster. Celle-ci va débuter le 7 décembre prochain dans les locaux de l’incubateur multisectoriel de Libreville (IML).

Initiative visant à rendre les femmes autonomes via les métiers du numérique, considérés comme des métiers à fort potentiel d’emploi, cette formation qui est à sa 9ème édition est à nouveau ouverte. Cette fois-ci, Christine Soro, directrice générale de DigieWomen school, a décidé d’élargir son offre de formation en proposant en plus de la formation de routine en infographie, une formation en webmaster.

Ainsi du 7 au 9 décembre prochain, se tiendra la formation dénommée Femme et infographie, dont les frais d’inscription s’élèvent à 40 000 FCFA. Celle nommée Femme et webmaster aura lieu du 14 au 16 décembre 2020. Les frais d’inscription pour cette dernière s’élèvent à 50 000 FCFA. A noter que les personnes qui souhaitent suivre les deux formations bénéficieront automatiquement d’une réduction des frais d’inscription et ne débourseront que la somme de 70 000 FCFA au lieu de 90 000 FCFA, « un mois généreux », a-t-elle expliqué.

Pour toute information, un contact: 074 05 16 13. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et pour ce faire, les potentiels candidats sont invités à remplir une fiche d’inscription disponible en ligne ICI.