Gabon: lancement de la 8ème édition des formations Femme et Infographie

Initiée afin de permettre à la gente féminine d’apprendre les fondamentaux de l’infographie et du numérique en général, la formation Femme et Infographie devrait à nouveau débuter à compter du 7 octobre prochain. Une formation exceptionnellement ouverte pour cette 8ème édition aux nouveaux bacheliers. Laquelle se tiendra dans les locaux de l’incubateur multisectoriel de Libreville (IML).

L’école d’apprentissage des métiers du numérique dédiée aux femmes, DigieWoman School, veut étendre son offre de formation à tous les potentiels apprenants désireux de se faire former à l’infographie. La formation Femme et Infographie lancée à l’origine au bénéfice des femmes, ouvrira sa 8ème édition du 7 au 9 octobre à tout le monde et exceptionnellement aux nouveaux bacheliers.

Une initiative qui émane de sa directrice générale Christine Soro. Laquelle ambitionne de susciter chez les jeunes un engouement pour l’entrepreneuriat. « L’idée est d’aider les bacheliers à éveiller très tôt leur esprit professionnel, et surtout les initier à visionner l’entrepreneuriat », a-t-elle martelé.

Il va sans dire qu’à la suite de cette formation qualifiante, dont les frais d’inscriptions s’élèvent à 40 000 FCFA, les futurs apprenants seront assez outillés pour concevoir des logos, des cartes de visite, flyers, affiches, et bien d’autres outils de communication.

Les inscriptions sont ouvertes et pour ce faire, les potentiels candidats sont invités à remplir une fiche d’inscription disponible en ligne ICI, et appelez le numéro ci après pour toute information 074 05 16 1