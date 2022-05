Gabon: lancement de la 3ème édition du tournoi d’Échecs de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après deux ans d’absence liée à la crise sanitaire de Covid-19 le tournoi d’échecs de Libreville est de retour. La compétition qui se tient du 27 mai au 02 juin 2022 à l’hôtel Hibiscus du quartier Louis dans le 1er arrondissement de Libreville est ouverte à tous et se déroule en 9 rondes.

Organisé par la Fédération gabonaise des échecs, ce tournoi s’inscrit dans la volonté de cette association de vulgariser le jeu d’échecs en terre gabonaise. Prévue se tenir du 27 mai au 2 juin 2022 cette 3ème édition du tournoi d’échecs de Libreville a pour but de stimuler et d’aiguiser la passion pour cette discipline peu pratiquée.

En effet, peu connu du public gabonais, le jeu d’échecs nécessite une implication physique, pratiqué en observant des règles et donnant lieu à des compétitions. La durée d’une partie d’échecs peut atteindre six heures car l’endurance est une des qualités principales d’un bon joueur d’échecs. Selon le président de la fédération, Bongo Akanga, « le jeu d’échecs possède des vertus éducatives et formatrices, en plus de son aspect ludique ».

En ce qui concerne le programme, samedi 28 mai, 2 rondes début du tournoi à 09h00 , 3ème ronde début du tournoi à 14h00, dimanche 29 mai, 4 ème début du tournoi à 09h00 13h30 5ème ronde début à 14h00 , lundi 30 mai, 6 ronde début du tournoi à 16h00 , mardi 31 mai, 7ème ronde début du tournoi à 16h00 , mercredi 1er juin 15h30 8 ronde début du tournoi à 16h00 et jeudi 02 juin 9ème ronde début du tournoi à 16H00 suivi de la cérémonie de remise de prix à 20 heures.

Pour rappel, la Fédération gabonaise des échecs est l’émanation de l’Association pour le développement échiquéen au Gabon (ADEG), fondée à Libreville le 28 mars 1998. Elle a pour objectifs de développer et démocratiser la pratique du jeu d’échecs au Gabon.

Esther Kengue