Gabon: lancement de la 3ème édition de la ligue des champions du Woleu 2022

Ce mercredi 26 juillet 2022, la mairie du quartier Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville a servi de cadre à la conférence de presse de présentation de la 3ème édition de la Ligue des Champions du Woleu 2022 Coupe. Une compétition qui a pour objectif de célébrer la communion des filles et fils du département du Woleu dans la province du Woleu Ntem.

C’est en présence de plusieurs ressortissants de cette partie du pays et des représentants des équipes participantes à cette compétition que s’est tenue cette cérémonie de présentation mais aussi de tirage au sort des pouls pour cette compétition. Une série de rencontres footballistiques qui concerne 5 cantons du département du Woleu notamment Bissok, Ellelem, Kye, Nue et Woleu.

Une initiative sponsorisée par le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG), Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et les cadres dudit parti du département du Woleu. Prévue se tenir du 1er au 15 août 2022 à Awoua, cette compétition réunit 30 équipes réparties en cinq poules. Une pléiade d’équipes qui entendent tout donner afin de se hisser sur la plus haute marche du podium et décrocher ainsi le titre pour cette édition.

Pour les organisateurs, cette première édition vise plusieurs objectifs. « Des compétitions de ce type existent dans de nombreux autres départements du pays. Le sport est une excellente façon de réunir les populations et c’est là l’occasion de consolider les liens par le biais du football. C’est pour ça que même si ça reste une compétition, elle doit être saine et se jouer dans les règles de l’art et du fair-play » a déclaré le secrétaire général de la Ligue des Champions du Woleu, Édouard Asseko. Non sans manquer d’indiquer que les matchs se joueront dans 9 stades.

Une excellente occasion de réunir les ressortissants du Woleu et de faire valoir leur jeu à travers le sport roi au Gabon. Dans un pays où les activités sportives ne sont pas courantes, cette compétition qui se veut pérenne fait figure d’exception. A noter que les vainqueurs de cette compétition remporteront, outre les trophées, une enveloppe de 1,5 million FCFA pour le 1er, 1 million FCFA pour le second et 500.000 pour le 3ème club.