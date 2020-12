Gabon: lancement de la 3ème édition de la Journée de l’infrastructure de qualité

Ce vendredi 04 décembre 2020 s’ouvrira à Libreville la 3ème édition de la Journée de l’infrastructure de qualité organisée par l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor). Cet événement organisé à l’occasion de la journée de la normalisation et de la journée mondiale de la qualité sera l’occasion de mettre en exergue les métiers de l’Aganor mais aussi l’importance d’une infrastructure en matière de résilience et de développement durable.

Placé sous le thème « Infrastructure qualité outil de résilience face aux enjeux du développement durable » cette journée sera l’occasion pour un peu plus de 5 000 participants en ligne, cibles notamment des entreprises et autres administrations, de s’informer sur les enjeux de l’heure en matière de normes, de résilience et de développement durable.

« La journée de l’infrastructure est un canal idéal pour les opérateurs économiques souhaitant prospecter dans le cadre de relations d’affaires durables et jauger la pertinence de leurs solutions et produits dans un monde en perpétuelle mutation », précise le communiqué de l’Agence gabonaise de normalisation.

A noter que cette 3ème édition a pour objectif d’une part de vulgariser l’infrastructure qualite; l’usage des normes; la culture de la qualité et les missions de l’Aganor. Il sera donc question pour les participants d’avoir une meilleure connaissance de l’infrastructure qualité, des métiers et des missions de cet administration mais aussi de l’importance des normes nationales et internationales et des enjeux et du déroulé de la politique panafricaine de la qualité.