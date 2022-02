Gabon: lancement de la 2ème édition du festival Black History Arts

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’édition 2021 ayant eu pour marraine Annie Flore Batchiellilys, l’association Slam master remet une couche en organisant du 1er au 22 février prochain, la seconde édition du festival Black History Arts. Placé sous le thème « Nègre avec attitude », cette commération aura pour marraine l’illustre écrivaine Justine Mintsa et réserve de nombreuses surprises afin de célèbrer l’histoire des noirs.

Marquant tout au long du mois de février les commémorations de l’histoire des cultures et arts et noirs depuis 1976 aux Etats-Unis, le Black history month s’invite une fois de plus au Gabon. Ainsi, c’est par l’organisation de la deuxième édition du festival Black History Arts que les organisateurs veulent célébrer et faire découvrir du 1er au 22 février prochain au musée national, la diversité de la culture noire à travers plusieurs ateliers.

L’art est l’expression d’un combat. S’affranchir des règles de vie stricte en société. Ainsi, les artistes et panélistes pourront exprimer leur génie et le partager avec le plus grand nombre. « La Black History Arts vise à donner une place à la valeur de l’art en établissant un lien historique pour la préservation de la culture noire. C’est une initiative inédite pour la valorisation de notre patrimoine culturel et artistique », ont déclaré les organisateurs de ce festival.

Après la 1ère édition en 2021, cette année aura pour marraine l’écrivaine Justine Mintsa et plusieurs acteurs culturels qui vont éclairer la lanterne des participants sur leur savoir-faire. « La Black history arts est le fruit d’une collaboration bénévole de l’association Slam Master avec une pléthore d’artistes. Notamment, des écrivains, chanteurs, rappeurs, slameurs, peintres, dessinateurs, infographes, animateurs, stylistes gabonais dont Justine Mintsa, Michel Ndaot, Franck Baponga, African Legend, Macy Ilema, Matamba Kombila et bien plus » a déclaré No Slam Master.

Au programme de l’édition en préparation finale, l’exposition Black history arts composée de dessins, peintures et photographies d’artistes, des conférences, un concours d’éloquence en langue maternelle et la soirée Black history arts. Au-delà de présenter le travail des artistes gabonais, le Festival se veut une voie d’apprentissage et de transmission à la jeunesse noire. Pour rappel, le festival se tiendra du 01 au 28 février 2022 de 11h à 18h au Musée National, pour une entrée libre.