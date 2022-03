Gabon: l’ANBG retire les écoles «chères» de sa liste de partenaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Directrice générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a annoncé le jeudi 24 mars dernier la révision des conventions de partenariat signées avec des établissements d’enseignement supérieur, aussi bien à l’étranger qu’au Gabon. Il en ressort que Sandra Flore Mambari Pinze épouse Abessolo a décidé de retirer certaines écoles et universités dites « trop chères » et ce, de manière temporaire.

« La Direction Générale de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon procède à la révision des conventions de partenariat signées avec des établissements d’enseignement supérieur, aussi bien à l’étranger qu’au Gabon. Certains établissements figurant sur le site internet de l’A.N.B.G seront temporairement retirés », a indiqué Sandra Flore Mambari Pinze épouse Abessolo dans un communiqué rendu public sur le site https://www.anbg-ga.com.

Si la Directrice générale de l’ANBG n’a pas révélé la liste de ces établissements d’enseignement supérieur, elle a précisé que cette décision intervient dans un contexte « gestion rationnelle des ressources allouées par l’État dans le cadre de la prise en charge des boursiers », est-il clairement indiqué. Pour ainsi dire que les tarifs proposés par ces établissements obèrent le bon fonctionnement de l’institution du fait de la cherté de la formation.

L’objectif étant dès lors de « proposer aux jeunes Gabonais une meilleure formation aux tarifs les plus avantageux » et non budgétivores. Une décision appréciable de diverses manières. D’une part, cette révision pourrait permettre aux établissements d’enseignement supérieur d’optimiser leur rapport qualité-prix dans un marché déséquilibré. D’autre part, les étudiants se questionnent sur le mécanisme d’application de cette suspension qui pourrait avoir un impact sur leur cursus universitaire.