Gabon: l’ANBG accorde un délai supplémentaire pour les demandes de bourse

C’est par le biais d’une note d’information rendue publique ce jour que la Direction générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a annoncé que le délai de dépôt des dossiers de demande de bourse est prolongé d’un mois. Censée être clôturée depuis le 30 avril dernier, la phase de dépôt pour les bacheliers et les étudiants de la session 2020 se poursuivra par eBourse entre le 31 août et le 31 septembre 2020.

« La direction générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) informe l’ensemble des élèves des classes de terminales, les étudiants boursiers et non boursiers n’ayant pas pu effectuer leur demande de bourse au 30 avril 2020 qu’une session exceptionnelle d’ouverture de la plateforme eBourse aura lieu du 31/08/2020 au 31/09/2020 », a indiqué Sandra Flore Mambari Pinze épouse Abessolo, via une note d’information rendue publique ce jeudi 27 août.

Une mesure qui vise certainement à tenir compte des difficultés engendrées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Laquelle a profondément bouleversé le calendrier académique engagé. Des universités aux lycées, seuls quelques étudiants et élèves ont pu respecter les délais impartis. Il va sans dire que cette dérogation expresse saura être appréciée par les principaux bénéficiaires.

Toutefois, l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a tenu à préciser qu’aucun autre report ne sera envisageable passé ce délai. « Il est demandé à tous les retardataires de bien vouloir s’inscrire sur eBourse dans le strict respect des étapes d’inscription. Passé ce délai, aucune dérogation supplémentaire ne sera admise », a conclu la directrice générale de l’ANBG.