Gabon: l’Anavea diligente un audit des ressources humaines de la Mairie de Libreville

C’est par le biais d’une correspondance adressée au maire de la commune de Libreville Christine Mba Ndutume que l’Autorité nationale de vérification et d’audit (Anavea) a informé du lancement ce mercredi 24 août 2022 d’un audit des ressources humaines de cette institution. Une opération qui aura pour objectif de voir claire dans la gestion des recrutements et autres nominations au sein de l’Hôtel de ville.

Souvent décrié la question de la gestion des ressources humaines au sein de la maire de Libreville vient de retenir l’attention de l’Autorité nationale de vérification et d’audit, organe indépendant qui a pour mission de vérifier et d’auditer les services de l’Etat, les collectivités locales et les organismes recevant des concours financiers et matériels de l’Etat. En effet, dans un courrier adressé à l’édile de la capitale, le vérificateur général Jhon Makos Ankely a annoncé la mise en place d’un audit au sein de son institution.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de son « mandat de bonne gouvernance des ressources publique » permettra à l’Anavea de s’assurer du respect des normes dans le domaine de gestion des ressources humaines au sein de la mairie de Libreville. A cet effet le premier responsable de cet organe indépendant a indiqué que « des travaux de terrain se dérouleront concomitamment à l’Hôtel de ville mais aussi dans chaque arrondissement ».

Ainsi, dans le cadre de cette opération qui concerne les exercices 2018 à 2022, l’Anavea a demandé qu’elle lui soit fourni des documents tels que les procès verbaux des délibérations du Conseil municipal ayant autorisé les nominations des agents; les copies des textes portant recrutement et nominations des agents y compris les agents publics; le fichier numérique des agents municipaux; la liste des agents recrutés entre janvier 2018 et juillet 2022 ou encore les noms des personnes autres que les agents municipaux émargeant au budget de la municipalité.