Gabon: l’amélioration du rayonnement du PDG au menu de la rencontre entre Ali Bongo et Dodo Bounguendza

Le président de la République, Distingué camarade Ali Bongo Ondimba a reçu en audience ce mercredi 15 juillet 2020 au palais du bord de mer Eric Dodo Bounguendza, le secrétaire général du parti démocratique gabonais. L’une des questions évoquées est celle entre autres des axes nécessaires pour le développement et l’amélioration du parti de masse.

Le numéro un gabonais, Distingué camarade du Parti politique gabonais (PDG) Ali Bongo Ondimba a échangé ce mercredi 15 juillet avec le secrétaire général du parti dont il est le président Eric Dodo Bounguendza. Une rencontre initiée aux fins de faire le point sur la feuille de route donnée par le chef de l’Etat visant à faire du parti un élément important du développement politique du Gabon.

C’est du moins l’essence des explications données par Eric Dodo Bounguendza au terme de son entrevue, au micro de Radio Gabon. « Il était question pour le SG que je suis, de venir lui faire le point de la mise en oeuvre des composantes de cette feuille de route afin de lui permettre d’évaluer d’abord puis de nous donner les nouvelles instructions pour que nous puissions effectivement améliorer le rayonnement de notre parti ».

Un rayonnement qu’il veut efficient et surtout participatif pour le développement du Gabon sur divers pans de notre politique et de notre démocratie. C’est en cette occurrence que donnant instruction au secrétaire général, Eric Dodo Bounguendza, le Distingué camarade a insisté pour que le PDG puisse participer de « façon plus active et constructive au développement de notre pays sur le plan politique en agissant plus rapidement et plus efficacement aux objectifs fixés par sa feuille de route » nous rapporte un confrère de Radio Gabon.