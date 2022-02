Gabon: l’amélioration de la prise en charge de l’AVC au coeur d’un atelier au CHUL

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’intérêt de la thrombolyse dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) a constitué l’objet des échanges lors de la première journée d’enseignement post universitaire de l’année en cours, au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) le samedi 29 janvier 2022. Ce traitement de référence permet d’améliorer le pronostic vital et fonctionnel de nombreux patients victimes notamment d’AVC ischémiques.

L’Unité de soins intensifs neurovasculaire (UNV) du Centre hospitalier universitaire de Libreville accueille depuis octobre 2021, date de son inauguration, les patients victimes d’AVC au Gabon pour une prise en charge par thrombolyse. Ce traitement spécialisé fait du CHUL, l’établissement de santé national de référence pour cette technique.

Ainsi, à l’initiative de son département de médecine interne et spécialités médicales, avec à la manœuvre les services de neurologie et de cardiologie, le Centre hospitalier universitaire de Libreville a tenu un atelier de travail sur l’intérêt de la thrombolyse dans la prise en charge des AVC. Il était question de mettre à jour les savoirs scientifiques et de partager les bonnes pratiques sur ce traitement qui permet de dissoudre le caillot de sang empêchant la circulation sanguine et l’oxygène vers le cerveau.

Selon les scientifiques, la thrombolyse permet en effet de désagréger le caillot sanguin qui obstrue l’artère, grâce à l’injection par voie intraveineuse d’un médicament qui fluidifie le sang dans un délai maximal de 4 h 30 après l’apparition des premiers symptômes d’AVC. Cependant, le CHUL fait savoir que cette contrainte de temps d’arrivée des malades (pas plus de 4h dès la survenue des premiers signes d’un AVC) n’a hélas pas encore permis la réalisation d’une thrombolyse dans son unité (UNV). Laquelle unité de soin a déjà admis plus de 40 victimes d’AVC.

Pour information, les AVC représentent, selon le CHUL, près de 15 millions de cas par an, et sont considérés comme la deuxième cause de décès dans le monde après les maladies infectieuses. Selon le Dr. Pupche Gningone, les AVC représentent 42,09% des infections neurologiques au Gabon et constituent la première cause d’hospitalisation et de mortalité au service de neurologie du CHUL.