Gabon: l’amélioration de la prise en charge de la mère et l’enfant

Ce mercredi 10 février 2021, le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé la séance de présentation de la nouvelle stratégie de consultation pré et posnatales et l’état d’avancement des stratégies sanitaires nationales en matière de santé maternelle et infantile. Cette cérémonie de présentation a réuni plusieurs partenaires techniques et financiers.

C’est en présence de l’ensemble des responsables des formations sanitaires de la région sanitaire de Libreville-Owendo (DRSLO), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) que s’est déroulée la présentation de la stratégie sanitaire nationale en matière de santé maternelle et infantile élaborée par la Direction nationale de la santé maternelle et infantile (DNSMI).

Afin de converger avec la vision du président de la République sur la santé de la mère et de l’enfant, le ministre de la Santé a invité les différentes parties prenantes à une prise de conscience massive en vue d’améliorer la prise en charge de la santé mère-enfant dans toutes les structures sanitaires. Pour ce faire, l’élaboration des rapports d’activités mensuels est de rigueur. Pour une meilleure aide à la décision, il a été recommandé à la Direction nationale de la santé maternelle et infantile de reprendre les audits des décès mère-enfant dans l’ensemble des structures sanitaires.

Pour rappel, selon la dernière enquête démographique de santé dans notre pays, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 316 décès pour 100 000 naissances vivantes.

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire