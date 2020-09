Gabon: l’Ambassadeur du Maroc pour un raffermissement des relations économiques

C’est à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle usine du groupe marocain CIMAF Gabon qui s’est déroulée ce 21 septembre 2020 que l’Ambassadeur du Maroc Abdallah Sbihi a tenu à saluer l’excellence des relations entre le Royaume chérifien et le Gabon concrétiser par la mise en place de cette infrastructure dont la capacité de production est de 500 000 tonnes de ciment par an. Une preuve du dynamisme des relations économique sud-sud.

C’est en présence du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du ministre du Commerce Hugues Mbadinga, du maire de la commune d’Owendo et du directeur général de CIMAF-Gabon Salim Kaddouri que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de la nouvelle unité de production de cette entreprise. Une nouvelle ligne de production qui permettra de passer à 1 million de tonnes par année contre 600 000 tonnes auparavant.

Si lors de son allocution le premier ministre a tenu à saluer la mise en place de cette infrastructure qui vient contribuer au renforcement du tissu économique national, l’ambassadeur du Maroc au Gabon a, quant à lui, magnifié l’excellence des rapports entre les deux pays. D’une capacité de 500 mille tonnes de ciment par an extensible à un million de tonnes, cette usine a été réalisée avec un investissement initial de 9 milliards de FCFA avec pour objectif à terme de couvrir de manière efficiente le marché domestique.

Par ailleurs, Abdallah Sbihi a réaffirmé sa détermination pour « un raffermissement de la relation d’exception » entre le Maroc et le Gabon. « Une relation que nous nous efforçons chaque jour de consolider et de renforcer davantage pour la rehausser au plus haut niveau, conformément au vœu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son frère, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba », a-t-il indiqué.