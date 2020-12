Gabon: l’ambassadeur du Maroc en VRP du modèle de coopération Sud-Sud

En marge de l’organisation d’une réunion de travail avec les directeurs généraux des entreprises marocaines implantées au Gabon le jeudi 10 décembre dernier, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc Abdellah Sbihi a plaidé pour un renforcement de la coopération Sud-Sud. Pour ce qui est du Gabon notamment, le représentant du Royaume Chérifien a invité les entreprises marocaines à explorer les opportunités de collaboration et de partenariat avec les ONG gabonaises et les médias du pays.

Entrant dans le cadre de la concertation permanente avec les opérateurs marocains installés dans le pays, la réunion de travail de ce jeudi 10 décembre, qui a réuni l’Ambassadeur du Royaume du Maroc Abdellah Sbihi, les directeurs généraux des entreprises marocaines implantées au Gabon, et plus tard les représentants d’ONG et des médias du pays, a permis de renforcer la volonté du Royaume de s’inscrire dans une logique de partenariat Sud-Sud.

En effet, si elle a été l’occasion de mettre en exergue l’excellence et la singularité des relations qui existent entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise à tous les niveaux, cette rencontre a surtout permis au représentant résident du Royaume Chérifien, de plaider pour un renforcement de la collaboration et du partenariat entre les entreprises marocaines, les ONG gabonaises et les médias du pays. Une volonté qui pourrait, si elle suivie, favoriser le développement d’un tissu de PME efficace.

Fortes d’une expertise avérée, les entreprises marocaines dont certaines sont devenues au fil des années des fleurons de l’économie gabonaise, participant à la fois à la création d’emplois, de richesses et au transfert de technologie, notamment l’Union Gabonaise de Banque (UGB), Gabon Telecom, Ciments de l’Afrique (CIMAF), Atlantic Microfinance, entre autres, pourraient offrir un pont aux PME, ONG et autres Médias gabonais. Toute chose favorisant le développement des relations Sud-Sud.