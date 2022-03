Gabon: l’ambassadeur du Maroc en soutien à la mosquée Hassan II 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en prélude au lancement du mois du Ramadan que l’ambassadeur du royaume du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi a tenu à apporter son soutien à la communauté musulmane de Libreville. A cet effet, le diplomate a procédé à la remise d’un important lot de livres pour l’apprentissage des saintes écritures.

L’ambassadeur du royaume du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi sous la conduite éclairée d’Amir Al Mouminine SM le Roi Mohammed VI, commandeur des croyants, a récemment tenu à soutenir ses frères et sœurs musulmans de la capitale gabonaise. Un soutien concrétisé par l’octroi d’une importante dotation en livres, notamment le saint Coran qui a été réceptionné par l’imam de la grande mosquée Hassan II, Ismael Oceni Ossa, par ailleurs, président du conseil supérieur des affaires islamiques.

A cet effet, le diplomate a invité les heureux récipiendaires à faire un bon usage et une bonne distribution de cette dotation. Pour sa part l’imam Ismael Oceni Ossa n’a pas manqué de remercier le bienfaiteur pour ce geste de solidarité. Non sans manquer de transmettre à l’ambassadeur Abdellah Sbihi les salutations et la reconnaissance des frères musulmans du Gabon envers le roi Mohammed VI.

Au terme de la cérémonie des prières ont été élevées à l’endroit de sa majesté le roi Mohammed VI et du président de la République Ali Bongo afin que « le tout puissant leur accorde une longue vie pleine de bonheur, de santé et de réussite à l’approche de ce mois sacré de ramadan, mois de piété et de recueillement pour tous les musulmans ». Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’esprit de solidarité entre nos deux pays frères et qui n’en est pas à sa première.