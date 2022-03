Gabon: l’ambassadeur d’Espagne fait ses adieux à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le chef de l’etat Ali Bongo Ondimba a échangé avec l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume d’Espagne près la République gabonaise, Fernando Alonso Navaridas, ce 21 Mars 2022. Le diplomate est venu faire ses adieux au numéro un gabonais, au terme de quatre ans de mission diplomatique passés sur le sol gabonais.

Le Palais Rénovation de Libreville a servi de cadre à l’audience accordée par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l’ambassadeur d’Espagne au Gabon , venu lui faire ses adieux, après quatre ans passés au Gabon. Une mission qui a débuté le vendredi 21 septembre 2018, lors de la remise des lettres de créances au chef de l’Etat à la présidence de la République.

Au cours de cette rencontre, le Chef de mission diplomatique espagnol a dressé un bilan de sa mission, en faisant un point de situation sur les liens bilatéraux qui unissent le Gabon et l’Espagne. Le diplomate a salué les avancées du Gabon dans les domaines de la Défense, de la Sécurité, de l’Economie, de l’Education et de la Culture, entre autres, tout en exprimant au président de la République, son admiration pour les valeurs de paix et de cohésion sociale préservées dans notre pays, ainsi que le développement sociopolitique et économique de la femme.

A noter que sur le plan économique, il existe un fort intérêt des entreprises espagnoles pour accompagner le Gabon dans des projets multisectoriels de développement et dans la mise en œuvre des différentes réformes entreprises. Les deux personnalités ont passé en revue certains axes de la coopération bilatérale, singulièrement l’entraide judiciaire, la coopération en matière de Santé et le Programme de formation portant sur les questions environnementales.

Au terme de cet entretien, le Chef de l’Etat s’est félicité de l’excellence des relations d’amitié et de la coopération agissante entre la République Gabonaise et le Royaume d’Espagne, considéré comme un important partenaire de notre pays. Le Président de la République Gabonaise a exprimé sa volonté d’une dynamisation de la coopération économique Gabon-Espagne pour permettre aux entreprises espagnoles d’investir davantage au Gabon.