Gabon: l’Ambassadeur de Chine, Changchun Hu fait ses adieux à Ali Bongo￼

Ali Bongo Ondimba a échangé ce vendredi 18 mars 2022 au Palais du bord de mer avec Changchun Hu, ambassadeur de la République populaire de Chine près la République gabonaise. Ce dernier est venu faire ses adieux au chef de l’Etat au terme de cinq années de mission passées dans notre pays.

Les deux personnalités ont fait un tour d’horizon de la coopération bilatérale et multisectorielle entre le Gabon et la Chine, et ont abordé les questions d’intérêt commun sur les plans continental et international.

Le diplomate chinois a en outre exprimé sa pleine satisfaction sur l’essor remarquable qu’ont connu les relations bilatérales et amicales qui lient le Gabon à son pays dans les secteurs aussi divers que la santé, l’éducation et les infrastructures.

L’ambassadeur de Chine a remercié le chef de l’Etat pour le soutien toujours constant accordé par le Gabon à son pays concernant les grandes questions diplomatiques de l’heure et le soutien aux demandes de candidatures présentées par la République populaire de Chine dans le système international. Il a réitéré la volonté du Gabon et de la Chine de hisser à un niveau supérieur le partenariat de coopération globale établi au cours de la visite d’Etat effectuée par le président de la République gabonaise en Chine en 2016.