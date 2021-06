Gabon: l’ambassade du Japon et les agences onusiennes en soutien au système de santé

Dans le cadre de l’opérationnalisation des départements sanitaires, les agences du système des Nations unies au Gabon et l’ambassade du Japon ont tenu à apporter un soutien aux efforts du gouvernement. Un soutien concrétisé par l’octroi le vendredi 18 juin 2021 d’un important lot de médicaments et produits pharmaceutiques.

C’est en présence du représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du représentant Sous-Régional de l’UNICEF et du représentant résident de de l’FNUAP que s’est déroulée la cérémonie d’achèvement du projet d’appui à l’Elaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de médicaments et de la stratégie nationale d’approvisionnement en produits de santé.

En effet, un important lot de médicaments et produits pharmaceutiques a été officiellement remis au Ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang pour renforcer les structures de santé de base. Une dotation qui s’inscrit dans la volonté de l’ambassade du Japon au Gabon et des agences du système des Nations unies au Gabon de renforcer la chaîne nationale d’approvisionnement en produits de santé.

Selon l’ambassadeur Noguchi Shuji « cette coopération vise à renforcer le système médico-sanitaire gabonais en développant des outils de gestion des stocks de médicaments et de vaccins, en organisant des ateliers et en fournissant des médicaments aux services de santé ».