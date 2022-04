Gabon: l’ambassade des Etats-Unis accueille 50 officiels pour un iftar interreligieux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 26 avril 2022, le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Gabon, Samuel Watson, et son épouse ont reçu plusieurs officiels religieux à leur résidence. Il était question pour ces derniers de partager un Iftar interreligieux ou un dîner de rupture du jeûne en guise de célébration de la foi et de la liberté religieuse.

Cet événement qui a réuni une cinquantaine d’officiels était l’occasion de célébrer la foi et les libertés religieuses en terre gabonaise. Initié par Thomas Jefferson, 3ème président des États-Unis d’Amérique, l’Iftar interreligieux est un événement vieux de deux cent ans placé sous le signe du partage.

Ainsi, parmi les convives, on pouvait compter le Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques l’imam Ismaël Oceni Ossa, le représentant de l’Archevêque de Libreville, Monseigneur Dieudonné Mouloungui, le pasteur Peter Gbenga, le Révérend Alain Kombile. Ainsi que des diplomates de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Liban, du Mali, du royaume du Maroc, et de la Turquie.



Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Gabon, Samuel Watson citant le secrétaire d’État Anthony Blinken a rappelé que le Ramadan est plus qu’une période de jeûne et de prière. Il incarne des valeurs de paix, de compassion et de solidarité. D’où l’importance des notions d’amour et de partage dans les communautés diverses en vue d’ouvrir la voie à la tolérance et surtout à l’acceptation des différences.

Esther Kengue

Stagiaire