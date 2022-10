Gabon: l’ambassade de France organise une formation contre la désinformation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face aux multiples dérapages dus à des fausses informations autrement appelées « Fake news », observées ces dernières années sur les réseaux sociaux et divers médias, l’ambassade de France au Gabon et la plateforme associative Média et Démocratie (M&D) veulent soutenir l’action gouvernementale. A cet effet, une formation sur la lutte contre la désinformation sera organisée du 21 au 25 novembre 2022, dans les locaux de l’Institut français du Gabon (IFG).

Il n’est un secret pour personne que l’utilisation des réseaux sociaux a connu ces dernières années un boom important dans le pays. Une explosion qui est arrivée avec sa cohorte d’imperfections notamment en ce qui concerne la diffusion des informations. L’opinion a encore en mémoire la kyrielle de rumeurs qui circulent très souvent sur les réseaux sociaux, les plus récentes étant le supposé décès de l’illustre artiste Pierre Akendengué. Une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités qui souhaiteraient mettre un terme à ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes.

Créée en 2015 par un collectif de journalistes africains et français, la plateforme associative Média et Démocratie (M&D) s’est fixé pour objectif de permettre aux acteurs médiatiques de contribuer à l’émergence ou à la consolidation des processus démocratiques engagés sur le continent. L’association a pour ambition de soutenir les journalistes francophones africains face aux mutations éthiques et techniques que traversent leurs métiers afin de renforcer le rôle central des médias dans les processus de transition démocratique sur le continent. En outre, elle participe à nourrir la réflexion et à organiser localement des forums, ateliers, débats, échanges et conférences sur toutes les thématiques qui interpellent le professionnalisme des métiers de journalisme.

C’est dans ce cadre que l’ambassade de France et M&D lance un appel à candidatures à destination de 10 journalistes gabonais pour participer à une formation d’une durée de 5 jours. Celle-ci se déroulera du 21 au 25 novembre 2022, dans les locaux de l’Institut français du Gabon (IFG), sur le thème de « La Lutte contre les fake news et le fact-checking ». Pour candidater, il faudra soumettre une lettre de motivation, un CV du candidat et une copie de la carte d’accréditation presse. Lesquels documents devront être envoyés au Service de coopération de l’Ambassade de France, à l’adresse aurelie.danieli@diplomatie.gouv.fr avant le 28 octobre à 17h00.