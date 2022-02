Gabon: l’ambassade de France lance un appel à projet au bénéfice des OSC sur l’égalité femmes-hommes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France au Gabon reçoit depuis ce vendredi 18 février 2022, les dossiers de candidature des organisations de la société civile gabonaise pour le Fonds pour les Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (PISCCA). La date limite de dépôt des dossiers complets est fixée au vendredi 18 mars 2022 à 16h00.

Le programme PISCCA vise, via un suivi-accompagnement riche et via la formation, à permettre aux associations financées de se structurer afin de savoir par la suite faire valoir leurs compétences auprès d’autres partenaires. L’appel à projets (AAP) est ouvert à toutes les organisations de la société civile de droit gabonais, disposant de la personnalité morale, à but non lucratif, pouvant justifier d’un statut juridique sous forme d’association, organisation non gouvernementale (ONG), fédération ou groupement associatif, coopératives. Selon l’ambassade de France, les organisations féminines seront privilégiées.

Sous réserve de la validation des fonds disponibles, le plafond des financements attribués sera de 20 000 euros, environ 13 119 000 FCFA par projet, pour une enveloppe globale au titre de l’année 2022, de 170 000 euros, environ 111 500 000 FCFA. Ce financement concernera des projets innovants et opérationnels visant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les thématiques prioritaires sont entre autres, la prise en charge holistique des la des violences basées sur le genre, l’accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive (DSSR) des filles et des femmes, l’accès à des consultations médicales et à des conditions sanitaires améliorées, la participation des femmes à la vie économique et à l’entrepreneuriat, le renforcement du leadership social et politique des femmes dirigeantes d’association.

L’ambassade de France rappelle que toutes les informations relatives à l’appel à projets PISCCA – 2022 seront publiées en ligne sur le site: https://ga.ambafrance.org/Appel-a-projets-PISCCA-2022.