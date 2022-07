Gabon: l’ambassade de France en appui à la formation de 50 femmes détenus en coiffure, esthétique et e-commerce

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 28 juillet au 15 décembre 2022, l’ambassade de France au Gabon organise des ateliers de formation dans le cadre des Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (Piscca). Une initiative qui a pour objectif de former 50 femmes détenues à la prison centrale de Libreville dans divers métiers tels que la coiffure, l‘esthétique et le e-commerce.

Initié par la représentation diplomatique française et le ministère de la justice, le programme innovant des sociétés et coalitions d’acteurs vise à financer des projets qui portent sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants, l’insertion économique de la jeunesse et le développement local, le regroupement et la mise en réseau des acteurs de la société civile gabonaise.

Ainsi du 28 juillet au 15 décembre 2022, 50 femmes incarcérées à la prison du Gros Bouquet bénéficieront d’une formation dans divers métiers notamment la coiffure, l’esthétique, et le e-commerce. Au terme de ladite formation, les détenues se verront octroyer du matériel pour commencer leurs activités. Une action qui permettra à ces dernières d’acquérir des connaissances, de s’autonomiser, de préparer et faciliter leur réinsertion dans la société après avoir purgé leurs peines.

A noter que ce programme s’inscrit dans la droite ligne de la volonté affiché par le gouvernement en matière des promotions des droits de la femme. « Ce programme porté par un fonds de solidarité pour les projets innovants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français se veut un prolongement d’une politique de l’État gabonais plus que volontariste en faveur des droits des femmes », a déclaré assistante aux métiers d’ouvrage du programme Piscca, Anaïs Noll Mbina.