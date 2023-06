Gabon : l’Ambassade de France certifiée haute qualité environnementale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Désormais situé au Boulevard de la Nation au quartier Batterie IV dans le 1er arrondissement de Libreville, les nouveaux locaux de l’ambassade et du Consulat général de France au Gabon allié non seulement modernité mais aussi respecte les normes environnementales. C’est d’ailleurs pour ce dernier aspect qu’il est certifié haute qualité environnementale, illustrant parfaitement l’engagement de la République française en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des forêts.

Débutés en 2019, les travaux de l’ambassade de France ont été livrés en mai 2023. Un projet qui avait pour objectif le regroupement de l’ambassade, du consulat général et de la trésorerie en vue d’une facilitation des procédures administratives et d’une mutualisation des moyens. Il était également question d’améliorer la qualité des espaces de travail pour les agents et au passage les conditions d’accueil du public.

Un site certifié haute qualité environnementale

En effet, les nouveaux locaux de l’ambassade de France sis au boulevard de la nation à batterie V, sont certifiés haute qualité environnementale. Le site s’intègre parfaitement au paysage économique et même esthétique du pays. Le bâtiment a été conçu à l’image d’une bille de bois. Avec une exposition au soleil limitée, les bureaux sont faits à base de bois issu de la forêt gabonaise.

Il faut préciser que ce site compte plus de 8 000 plantes arbustives locales et près de 130 arbres de diverses espèces. Il s’agit de matériaux locaux tels que la pierre de latérite. Ils ont été utilisés pour les parvis et les murs des bassins. Le tout avec une écorce protectrice en bois de padouk.

Ces aménagements justifient l’engagement de la France au Gabon sur les questions relatives à la lutte contre le réchauffement climatique. La préservation et l’exploitation durable des forêts tropicales. Une idée longuement débattue lors du One Forest Summit qui s’est tenu sur deux en mars dernier à Libreville.