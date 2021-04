Gabon: l’Ambassade chrétienne Internationale de Jérusalem célèbre la pâque juive

Le dimanche 04 avril 2021, la communauté chrétienne a célébré la fête de Pâque, symbole de la sortie du peuple hébreux du pays d’Égypte. Une tradition respectée par l’Église Nouvelle Jérusalem Céleste dirigée par les Révérends Zoé et Noé Mba Mintogo qui en symbiose avec la Branche pour le Gabon de l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem (ICEJ) a avec actions de grâce commémorer cette fête.

Plusieurs fondateurs et responsables d’églises et des ministères messianiques se sont réunis à l’occasion de l’édition 2021 de la célébration de la pâque. Occasion pour l’Ambassade chrétienne internationale de Jérusalem et ses fidèles de communier autour de cette fête commémorant la délivrance du peuple choisi de Dieu.

Pour cette année, le message délivré par le Révérend Dr. Ricky Meviane de la congrégation messianique et prophétique assemblée sioniste Beth Shepherd, était des plus simples mais néanmoins profond. Placé sous le thème « Jésus, Pâque d’Israël et des Nations », ce message du révérend avait pour objectif de rappeler aux différents participants que le Seigneur Jésus a d’abord été offert en sacrifice pour sauver Israël, et c’est par ce geste d’offrande de sa vie à la croix que les Nations ont eu accès au salut.

Un message fort qui a marqué cette célébration et le réveil messianique en Afrique en général et au Gabon en particulier. Par l’entremise de ce rassemblement, les fondateurs d’églises présents ont noué ensemble le drapeau du Gabon et celui d’Israël en guise d’acte prophétique pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Par cet acte symbolique , la branche de l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem (ICEJ) au Gabon espère la normalisation des relations diplomatiques entre le Gabon et Israël.