Gabon: l’AMAAG, vers une redynamisation du management artistique

C’est ce jeudi 8 octobre 2020 que l’Association des managers et agents d’artistes du Gabon (AMAAG) a procédé au lancement officiel de ses activités. Son objectif global reste la revalorisation du management artistique, tout en contribuant à l’amélioration du secteur culturel.

D’entrée de jeu, c’est Krystauf Ndoutoume, président de l’Association des managers et agents d’artistes du Gabon, par ailleurs fondateur et gérant de la société de production audiovisuelle Label Nofia qui a planté le décor en présentant les contours, les missions et perspectives de l’AMAAG. Cette corporation qui est née à la suite d’un débat houleux en 2019 entre artistes et managers sur les droits et les devoirs de chaque partie.

L’idée à présent matérialisée, ce qu’il faut retenir c’est que l’AMAAG se donne la mission entre autres, d’assurer et développer la production, la promotion et la diffusion des spectacles vivants, de développer des actions de médiation auprès des pouvoirs publiques, de proposer des services de conseil et de coordination de projets culturels, de mettre en place ou accueillir des résidences d’artistes, d’accompagner les artistes vers la professionnalisation.

Une professionnalisation d’artistes et imprésarios qui passe par ailleurs par des séances de formation. « On va vraiment s’organiser à rester concentrer sur des formations, parce que pour être professionnels tout par de là », a promis Krystauf Ndoutoume. Lequel au nom de l’association dont il a la charge promet notamment d’oeuvrer afin que le secteur d’activité vaille enfin son pesant d’or.

« Il est apparu que le secteur culturel a besoin d’être organisé et donc il est important que les managers apportent leur pierre à l’édifice », a-t-il indiqué.