Gabon: l’album «Nfefe Mot 2» de Sir Okoss sortira ce 23 février prochain !

C’est à la faveur d’une séance d’écoute organisée le samedi 5 février dernier en présence des acteurs de la presse mais également du milieu hip hop que le rappeur Sir Okoss a dévoilé la playlist de son tout nouvel opus. Intitulé « Nfefe Mot 2 : de la Gang au marteau », cet album de 12 titres revisite les codes du genre rap en intégrant les rythmes sacrés du terroir pour une collaboration fidèle à l’évolution de l’artiste.

Perdu des radars depuis quelques années, Rodney Thomo Assoumou alias Sir Okoss devenu Eloughou Zame a décidé de se remettre sur les rails en ce début d’année 2022. Pour ce faire, le membre du mythique 241 fait un véritable come-back dans le game rap avec son 3eme enfant baptisé « Nfefe Mot 2 : de la Gang au marteau ». Notons que les deux autres sont son premier album du même titre et sa fillette.

Nul doute que « Sangokoss » comme il est affectueusement appelé par ses proches, n’aura pas lésiné sur les moyens pour offrir à ses inconditionnels un retour digne d’un prince Ekang. Durant le listening party qui aura réuni la crème de la presse locale, Krsytauf Ndoutoume et son poulain ont tour à tour révélé les génies derrière la production des instrumentales. De Chris Da Crazy, à Shogun en passant par Owoninho, Danel, Mr Dragon et bien sûr Rod da god, tout y est.



Un album plein de musicalité qui démontre la renaissance du Mc qui aura fait ses gammes à Kinguele dans le 3ème arrondissement de Libreville. Jeune mais pourtant ancien dans ce milieu hip hop en pleine mutation, Sir Okoss se devait d’oser et de doser. D’ailleurs, dans « Dracarys en featuring avec Sir Enig’matik, ils y crache un feu de flows. Avant de récidiver dans « Mâche-les » aux côtés de Garcin Lagaçant et Néromik. S’en suivi tour à tour une balade reggae sur « Je serai là » et une ballade esquisse avec « la bonne heure du bonheur » avec Queen Koumba. L’album sortira le mercredi 23 février prochain.